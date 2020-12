Amsterdam door grens van 40.000 coronagevallen

Amsterdam telt meer dan 40.000 coronagevallen, als eerste gemeente in Nederland. Afgelopen etmaal zijn in de hoofdstad 248 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, en daardoor staat de teller nu op 40.003 besmet geraakte inwoners.

In Rotterdam is het coronavirus vastgesteld bij 34.330 inwoners. De Maasstad telt wel de meeste sterfgevallen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 606 Rotterdammers overleden aan de besmetting, tegen 420 Amsterdammers.

Den Haag heeft sinds februari 22.179 positieve gevallen geregistreerd en in de gemeente Utrecht is het coronavirus aangetroffen bij 13.948 inwoners. Daarna volgen Tilburg (7362), Eindhoven (6609), Almere (6345), Breda (6027)m Zaanstad (5624) en Nijmegen (5156). Van de 355 gemeenten in Nederland zijn er inmiddels 141 waar meer dan duizend inwoners positief zijn getest. In september, aan het begin van de tweede golf, waren dat er zes.