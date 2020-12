Rusland stelt onderzoek naar extremisme in tegen Navalni

De Russische autoriteiten stellen een onderzoek in naar dissident Alexej Navalni op beschuldiging van extremisme. De aanleiding is een interview van eerder dit jaar waarin Navalni suggereerde dat de regering met geweld omvergeworpen zou moeten worden, meldden staatsmedia dinsdag.

De autoriteiten stellen dat Navalni tijdens het interview van 27 april met het radiostation Ekho Moskvy (Echo van Moskou) een directe dreiging stelde tegen de Russische grondwettelijke orde, meldde TASS. Het staatspersbureau verwees daarbij naar een anonieme bron van justitie.

Tijdens het interview beschuldigde Navalni de regering ervan niet genoeg te doen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen, vooral degenen zonder officieel opgegeven salarissen.

Regering omver werpen

Navalni zei dat "als ze zestig miljoen mensen hongerig willen achterlaten, zo'n regering nu volledig omvergeworpen moet worden, mogelijk zelfs met gewelddadige middelen", aldus een transcriptie op de website van de omroep.

De aanklacht wegens extremisme kan worden bestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Navalni zei dinsdag in een verklaring dat de aanklacht was verzonnen om te voorkomen dat hij terugkeert naar Rusland.

Navalni (44) werd in augustus vanuit een Russisch ziekenhuis naar Berlijn gebracht nadat hij ernstig ziek was geworden na een verkiezingscampagne in Siberië. Laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben vastgesteld dat hij is vergiftigd met het zenuwgif novitjsok.