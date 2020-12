Vaccinatie tegen corona mogelijk vanaf eerste week van januari

De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD’s, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen. ‘Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis.’ Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.

Het kabinet besloot dat bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, als eerste aan de beurt komen. Het gaat om ruim 150.000 mensen. Maar of het eerst vaccin dat beschikbaar komt, echt geschikt is voor deze doelgroepen, moet nog blijken uit de beoordeling van EMA, stelt De Jonge. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan komen andere groepen in beeld.’