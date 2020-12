Iets meer dan 4000 coronameldingen afgelopen etmaal

Amsterdam telde afgelopen etmaal 248 positieve tests en Rotterdam 163. In Den Haag kwamen 107 besmettingen aan het licht. Het aantal bevestigde gevallen in Tilburg en Eindhoven steeg met 56 elk.

Het aantal sterfgevallen steeg met 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op maandag meldde het RIVM het overlijden van 29 coronapatiënten.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 532.000 Nederlanders positief getest. Van bijna 9500 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger. Niet iedereen is getest op het virus, dus sommige mensen zijn waarschijnlijk genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden.