Britse warenhuisketen Debenhams bijna ten onder

De Britse warenhuisketen Debenhams staat op het punt om de deuren voorgoed te sluiten, waarmee de coronacrisis haar volgende slachtoffer eist in de detailhandel van het Verenigd Koninkrijk. Debenhams zei dat er geen koper is gevonden voor de 232 jaar oude winkelketen met ongeveer 12.000 werknemers.

Debenhams voerde gesprekken over een verkoop met sportwinkelbedrijf JD Sports Fashion, maar die heeft zich nu teruggetrokken uit die onderhandelingen. Debenhams heeft 124 warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog steeds gekeken naar een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf.

Maandag werd nog bekend dat het Britse modeconcern Arcadia, bekend van winkelketens Topshop en Topman, op omvallen staat. Daarmee komen 15.000 Britse banen in gevaar. De meeste van de ruim vijfhonderd winkels van Arcadia zijn nu dicht vanwege de lockdown in Engeland.