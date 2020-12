Nieuwe stint voor het eerst de weg op in Amsterdam

De nieuwe stint rijdt vanaf dinsdag voor het eerst weer op de weg. Buitenschoolse opvang Woest Zuid in Amsterdam heeft de primeur. Op de 18 locaties worden 45 exemplaren van de zogenoemde BSO-bus in gebruik genomen. De elektrische bolderkarren worden later ook aan andere opvangorganisaties geleverd.

De elektrische bolderkar die veel kinderdagverblijven gebruikten, werd verboden na een ongeluk met een trein in 2018 in Oss waardoor vier kinderen om het leven kwamen. Onderzoek wees uit dat zich onder meer problemen met de rem konden voordoen.

Het vernieuwde model is onlangs goedgekeurd door de RDW en voldoet aan alle eisen. De BSO-bus is nu voorzien van onder meer achteruitkijkspiegels, een extra remsysteem, nieuwe gordels en een staplateau met bestuurdersdetectie. Ook kan hij niet kantelen. Daarnaast moeten bestuurders die ermee de weg opgaan eerst een training volgen. Ook is met de kinderopvangbranche afgesproken dat de BSO-bus zoveel mogelijk op rustige plekken wordt gebruikt, zoals op vrijliggende fietspaden of in gebieden waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden.

Geen zorgen

Woest Zuid maakt zich geen zorgen over de veiligheid. ‘We zijn ervan overtuigd dat dit de meest duurzame, de veiligste en meest praktische manier is om kinderen van school te halen en naar Woest Zuid te vervoeren”, zegt woordvoerder Floris Dijkslag. Hij is blij dat er geen busjes meer nodig zijn om kinderen te vervoeren.

De Brancheorganisatie Kinderopvang liet eerder ook al weten blij te zijn met de nieuwe stint. ‘De afgelopen twee jaar moesten kinderopvangorganisaties busjes inzetten, lopen of fietsen met een hele slinger kinderen erachteraan, wat niet altijd veiliger is”, aldus directeur Emmeline Bijlsma bij de presentatie van de elektrische bolderkar. ‘We hebben ons daarom altijd ingezet voor een terugkeer van de nieuwe BSO-bus. Fijn dat het nu eindelijk zo ver is.’

Fabrikant van de stint, Edwin Renzen, zegt het fijn te vinden dat het vervoersprobleem bij de kinderopvangorganisaties hiermee is opgelost. Hij heeft inmiddels al 1250 bestellingen binnen van zo’n driehonderd organisaties. Voor het ongeluk in Oss reden er zo’n 3000 stints rond.