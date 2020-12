Duitse minister waarschuwt voor snelle terugtrekking Afghanistan

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft gewaarschuwd dat de NAVO het vredesproces in Afghanistan niet in gevaar moet brengen door te snel troepen terug te trekken. ‘Als NAVO-partners willen we garanderen dat verdere troepenreducties in Afghanistan zijn gekoppeld aan duidelijke voorwaarden”, benadrukte minister Heiko Maas in de aanloop naar een digitale top van het bondgenootschap. ‘Om veilig te stellen wat we al hebben bereikt, moeten we niet overhaast optreden.’