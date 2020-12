Cliteur: beschuldigingen van antisemitisme zijn ‘grote onzin’

De Leidse hoogleraar Paul Cliteur noemt de beschuldigingen van antisemitisme ‘grote, maar dan ook grote onzin”. Hij is er dan ook van overtuigd dat het onderzoek dat de Universiteit Leiden maandag aankondigde, niets aan het licht zal brengen. ‘Mijn kop rolt niet”, schrijft Cliteur op LinkedIn, en ‘ik zie de uitkomsten met heel veel vertrouwen tegemoet”. Hij voegt eraan toe: ‘Wijs maar aan in mijn werk, dat ‘antisemitisme’. Is er niet.’