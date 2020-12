Voorgenomen gunning hoofdrailnet aan NS mag doorgaan

De onderhandse gunning van de concessie voor het zogeheten hoofdrailnet kan voorlopig doorgaan. Een kort geding van een groep vervoerders tegen dat plan van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bracht daar geen verandering in. De voorzieningenrechter in Den Haag vindt de zaak te ingewikkeld om in kort geding te behandelen.