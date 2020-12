‘Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kreeg coronavaccin van China’

Harry Kazianis, een Noord-Korea-expert in Washington, schreef in een artikel voor onlineplatform 19FortyFive dat het onduidelijk is welk bedrijf het vaccin heeft geleverd en of het al bewezen veilig is. Op het moment ontwikkelen drie verschillende Chinese bedrijven een vaccin. Eén vaccin is in de proeffase al onder bijna een miljoen mensen in China verspreid. De resultaten daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.

Toch twijfelen experts of de Noord-Koreaanse leider zich wel echt met een experimenteel vaccin zou laten inenten. Het risico zou te groot zijn. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei niets gehoord te hebben over geleverde coronavaccins.

Noord-Korea heeft nog geen besmettingen met het coronavirus gemeld, maar volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst kan een eventuele uitbraak niet worden uitgesloten. Softwarebedrijf Microsoft maakte vorige maand bekend dat Noord-Koreaanse aanvallers hebben geprobeerd farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een coronavaccin te hacken. Ook Zuid-Korea meldde dat er een digitale inbraakpoging door Noord-Korea bij een vaccinproducent was verijdeld.