Europese beurzen zetten opmars voort

De Europese aandelenbeurzen pakten dinsdag de opmars weer op, na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is met de komst van de vaccins tegen het virus. Een sterk industriecijfer uit China zorgde eveneens voor optimisme over het wereldwijde economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 611,63 punten. De MidKap steeg ook 0,9 procent, tot 911,54 punten. Frankfurt en Parijs dikten tot 1 procent aan. De Londense FTSE-index klom 1,9 procent.

Beleggers hielden de blik ook gericht op de Verenigde Staten, waar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) later op de dag uitleg geeft aan de Amerikaanse Senaat over het beleid van de centrale bank. Voorafgaand aan de bijeenkomst waarschuwde Powell al dat er nog veel onzekerheden zijn rond de economie, ondanks de vooruitgang die wordt geboekt met coronavaccins.

Air France-KLM

In de AEX ging winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (plus 4,1 procent) aan kop. Galapagos klom 2,8 procent. De biotechnoloog heeft positieve resultaten behaald met een kandidaatgeneesmiddel in een studie bij patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM voerde de stijgers in de MidKap aan met een plus van 3,7 procent. Vastgoedbedrijf WDP stond onderaan met een min van 1,3 procent. Bij de kleinere bedrijven won AMG 2,1 procent. Shell & AMG Recycling, het samenwerkingsverband van olie- en gasconcern Shell (plus 3,2 procent) en metalenspecialist AMG, heeft een overeenkomst getekend met het staatsolieconcern Saudi Aramco voor een mogelijke bouw van een grote fabriek in Saudi-Arabië.

UniCredit

In Milaan zakte UniCredit 6,5 procent. Topman Jean Pierre Mustier stapt in april volgend jaar op na onenigheid met de Raad van Commissarissen over de strategie van de Italiaanse bank. Adecco daalde 0,3 procent in Zürich. Het Zwitserse uitzendconcern liet tijdens een investeerdersdag weten dat de uitzendmarkt in oktober en november minder last heeft gehad van de nieuwe lockdownmaatregelen dan gevreesd.

De euro was 1,1970 dollar waard, tegen 1,1950 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 45,43 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder op 47,98 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben de vergadering over de verlenging van de beperkingen in de olieproductie uitgesteld tot 3 december.