Honderden mensen vluchten voor uitgebarsten vulkaan op Java

In het oosten van het Indonesische eiland Java is de Semeru-vulkaan uitgebarsten en stoot gloeiend hete gassen en vulkanisch materiaal de lucht in. Meer dan 550 mensen in het gebied moesten hun huizen ontvluchten, zei de rampenbestrijdingsdienst dinsdag.

Er waren geen meldingen van gewonden, maar de bewoners hebben dringend mondkapjes en voedsel nodig, zei een woordvoerder van de autoriteiten. De bijna 3700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en bevindt zich in het Nationaal Park Bromo-Tengger-Semeru. Hij is vaak actief.

In de afgelopen dagen is er al een reeks uitbarstingen geweest van de Lewotolo-vulkaan op het eiland Lembata ten oosten van Bali. 3000 mensen werden in veiligheid gebracht. Tegelijkertijd werd het waarschuwingsniveau in de regio verhoogd. De vuurberg barstte vrijdag voor het eerst sinds 2012 weer uit. Een nieuwe eruptie op zondag spuwde een askolom van bijna 4 kilometer de lucht in.

Indonesië ligt op de zogenaamde ring van vuur in de Stille Oceaan. De eilandstaat heeft bijna 130 actieve vulkanen.