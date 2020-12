‘Regels rond ‘big tech’ en betaalmarkt moeten strenger’

Grote technologiebedrijven zoals Apple, Google, Facebook en Amazon moeten ervoor zorgen dat hun platform of apparaat geschikt is voor verschillende aanbieders van betaaldiensten. De Europese regels op dat punt moeten worden aangescherpt. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt, die een studie deed naar de bekende ‘big tech’-bedrijven in opdracht van het ministerie van Financiën.