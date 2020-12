AEX begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger aan de laatste maand van het coronajaar 2020. Het optimisme over de komst van de coronavaccins bleef de stemming ondersteunen. Een sterk industriecijfer uit China bood eveneens steun aan de aandelenhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 610,13 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 910,34 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak was Galapagos met een winst van 3,5 procent. De biotechnoloog heeft positieve resultaten behaald met een kandidaatgeneesmiddel in een studie bij patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een verlies van 1,7 procent.