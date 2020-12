Vergadering OPEC+ uitgesteld na onenigheid over olieproductie

De vergadering van oliekartel OPEC en enkele bondgenoten zoals Rusland is met twee dagen uitgesteld. Er is nog geen akkoord bereikt over aanpassingen aan de olieproductie. De ministers van de olieproducerende landen komen nu pas donderdag bijeen. Tot die tijd wordt er telefonisch verder gepraat.

De olielanden hadden dit jaar de olieproductie verlaagd om daarmee de olieprijs te helpen nadat de vraag door de coronacrisis voor een flink deel was weggevallen. Inzet van de besprekingen is om die productiebeperking te verlengen gezien de tweede golf van het virus die in grote delen van de wereld rondgaat. Er leek overeenstemming mogelijk om de productie tot en met maart niet op te voeren, maar dat lukte toch niet waarna de sfeer snel verslechterde.

Met name de houding van de Verenigde Arabische Emiraten is daarbij volgens ingewijden problematisch. Dat land wil voorwaarden verbinden aan een verdere productiebeperking die haast onmogelijk te halen zijn. De Emiraten hebben fors geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiecapaciteit en willen die ook ten volle gaan gebruiken. In de zomer ging het land al even meer olie oppompen dan volgens zijn quotum mocht, wat tot een conflict met Saudi-Arabië leidde.