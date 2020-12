Weer bijna miljoen kijkers voor documentaire Nicky Verstappen

Het tweede deel van de documentaire over Nicky Verstappen behaalde maandagavond 993.000 kijkers. Dat is iets meer dan het aantal kijkers voor deel 1 op zondagavond. Dat waren er 972.000, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Daarmee staat de documentaire op RTL4 op plek 6 in de kijkcijferlijst. De door de rechtbank Maastricht tot 12,5 jaar cel veroordeelde Jos B. probeerde via een kort geding de uitzending te voorkomen, omdat de zaak nog in hoger beroep loopt. Zondagmiddag besloot de rechtbank echter dat de documentaire, gemaakt door No Pictures Please, toch mocht worden uitgezonden.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van acht uur op NPO1 (2,59 miljoen), Radar op NPO1 (1,6 miljoen), het NOS Journaal van zes uur op NPO1 (1,46 miljoen), het Half acht nieuws op RTL4 (1,42 miljoen) en EenVandaag op NPO1 (1,39 miljoen).