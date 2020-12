Unilever test vierdaagse werkweek in Nieuw-Zeeland

Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat in Nieuw-Zeeland een vierdaagse werkweek uitproberen. Daarmee wil de organisatie de productiviteit en het welzijn van werknemers verhogen.

In Nieuw-Zeeland werken 81 mensen bij Unilever, die allemaal komen om vier dagen voor een volledig salaris te werken. Het merendeel van hen werkt vanuit het hoofdkantoor en distributiecentrum in Auckland.

De proef begint deze maand en duurt een jaar, en wordt vooralsnog alleen in Nieuw-Zeeland gedaan. Samen met de technische universiteit in Sydney gaat de onderneming de resultaten van het experiment onderzoeken, om zo te kijken of de vierdaagse werkweek ook op grotere schaal een goed idee is. Unilever heeft wereldwijd 150.000 mensen in dienst.

‘Vijf dagen werken in de week is ouderwets en niet meer doelmatig”, zei de Nieuw-Zeelandse directeur van Unilever Nick Bangs. ‘We willen prestaties meten op basis van opbrengsten, en niet op basis van tijd.’