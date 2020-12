VN zien scherpe stijging in behoefte aan noodhulp door corona

‘De toename komt vrijwel geheel voor de rekening van Covid-19”, aldus Lowcock. Het jaarlijkse overzicht van de VN-hulporganisaties, dat normaal gesproken aangeeft waar de noden het hoogst zijn als gevolg van onder meer conflicten, natuurrampen en klimaatverandering, laat dit jaar zien dat de coronapandemie vooral de mensen treft die het al het slechtst hebben. ‘Het beeld dat we geven is het somberste en grauwste perspectief op humanitaire nood voor de komende tijd dat we ooit hebben gegeven”, aldus Lowcock.

Voor het eerst sinds de jaren negentig zal extreme armoede naar verwachting weer toenemen. Ook daalt de levensverwachting, en het jaarlijkse dodental als gevolg van hiv, tuberculose en malaria kan verdubbelen. ‘Mogelijk het meest alarmerend is de dreiging van de terugkeer van hongersnood, mogelijk op meerdere plekken”, aldus Lowcock, die daaraan toevoegde dat hongersnoden tot het verleden leken te behoren na vrijwel een decennium zonder. ‘De zwaailichten staan aan en de alarmbellen rinkelen”, aldus de noodhulpcoördinator. Het aantal mensen in acute voedselnood kan eind dit jaar stijgen tot 270 miljoen, een toename van 82 procent ten opzichte van voor de coronapandemie.

De door oorlog verscheurde landen Syrië en Jemen hebben het hardst hulp nodig, aldus de VN. Ook in de Democratische Republiek Congo, Afghanistan en Ethiopië zijn crisissen gaande die extra geld vereisen voor de VN-hulporganisaties. Als het de VN lukt om de benodigde 35 miljard dollar op te halen, zou dat meer dan een verdubbeling zijn van de 17 miljard dollar die dit jaar werd ingezameld. ‘Samen moeten we de middelen inzamelen en solidair zijn met de mensen in hun donkerste uur van nood”, aldus VN-chef Antonio Guterres in een verklaring.