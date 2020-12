OM: meer dwarsverbanden tussen illegaal vuurwerk en drugshandel

Het Openbaar Ministerie ziet steeds meer dwarsverbanden tussen de handel in illegaal vuurwerk en andere vormen van georganiseerde misdaad. ‘Verdachten in de vuurwerkhandel houden zich ook vaak bezig met drugshandel of de handel in illegale sigaretten”, zegt landelijk vuurwerkofficier Karin Broere van het Openbaar Ministerie in het AD.

‘De netwerken zijn fluïde: mensen werken vaak voor meer dan één opdrachtgever”, zegt Broere. ‘Vervoerders bijvoorbeeld, die transporteren voor meerdere vuurwerknetwerken. En loopjongens op straat weten niet wiens vuurwerk zij verkopen.’

Volgens de opsporingsinstanties is de verkoop in handen van zeker duizend handelaren en tientallen criminele netwerken. Handelaren maken gebruik van smokkelroutes en contacten uit de drugshandel. Geweld en bedreiging komen daardoor vaker voor, stellen OM en politie in de krant.

‘Mensen worden ook in de vuurwerkwereld onder druk gezet om iets wel of juist niet te doen, bijvoorbeeld praten met de politie”, zegt de landelijk vuurwerkofficier. ‘En we zien ripdeals. Niet voor niets gaan mensen vaak met twee naar een vuurwerkafspraak voor een aankoop, om te voorkomen dat ze worden overvallen.’