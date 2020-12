Rechter beslist over onderhandse spoorgunning aan NS

De aanbesteding voor Nederlandse hoofdrailnet aan de NS moet mogelijk over. Dat is althans de wens van andere vervoerders die een kort geding aanspanden tegen de onderhandse gunning, omdat zij het oneerlijk vinden dat ze niet mee mogen doen bij de aanbesteding. De rechtbank in Den Haag doet dinsdag schriftelijk uitspraak.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) stelde eerder dat een zogeheten onderhandse gunning, of het direct toekennen, onder bepaalde voorwaarden wel degelijk mogelijk is. Wanneer de gunning is afgerond, krijgt de NS daarmee het alleenrecht op het hoofdrailnet tot 2035.

Arriva Personenvervoer, Transdev Nederland, Qbuzz, Keolis, EBS Public transportation en de Federatie van mobiliteitsbedrijven verzetten zich tegen de onderhandse gunning. Zij vinden dat er een nieuwe openbare aanbesteding moeten komen.

Meerdere politieke partijen maakten zich daar weer zorgen over. Zij vrezen dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling in het geding komt als meer partijen op het hoofdrailnet gaan rijden. Nederland is hier gevoelig voor vanwege het drukke spoornetwerk.