Eerste graf Veteranenbegraafplaats is voor drager Willems-Orde

Het eerste graf dat in gebruik wordt genomen op de nieuwe Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen is voor luitenant-kolonel b.d. Tivadar Spier (1916 - 2010). Een urn met zijn resten wordt dinsdag bijgezet in een graf op de Gelderse begraafplaats naast het Nationale Ereveld. Ook de as van zijn echtgenote wordt bijgezet. Een aantal militaire hoogwaardigheidsbekleders is bij de eerste bijzetting in Loenen.

Een eigen begraafplaats was al vele jaren een grote wens onder de ruim 115.000 veteranen die Nederland telt. Het Ereveld is voor burgers en militairen die omkomen tijdens missies. Voor veteranen die later in hun leven komen te overlijden was er geen aparte rustplaats, terwijl zij wel graag bij hun legerkameraden begraven wilden worden. Koning Willem-Alexander opende de veteranenbegraafplaats vorige week. De begraafplaats telt negenhonderd graven, een urnenmuur en een strooiveld.

Tivadar Spier kreeg op 12 juli 1955 de Militaire Willems-Orde voor zijn werk als commandant tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. In de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Spier is ook nog uitgezonden geweest naar Korea. Hij eindigde zijn militaire loopbaan in 1974 en overleed op 17 juni 2010. Spier had naast de Willems-Orde tal van andere militaire eretekenen.

Een begrafenis of bijzetting op de Nationale Veteranenbegraafplaats gaat gepaard met militaire etiquette en protocollen. Spier krijgt beperkte militaire eer, wat inhoudt dat er een tamboer, een hoornblazer en een militaire erewacht zal zijn.