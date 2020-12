Omstreden corona-adviseur Witte Huis neemt ontslag

In zijn ontslagbrief, die Fox News in handen heeft, prijst Atlas het werk van de regering-Trump op het gebied van de pandemie en wenst hij de aankomende regering van Democraat Joe Biden succes. ‘Ik werkte hard met een enkel doel - om levens te redden en Amerikanen door deze pandemie te helpen”, schrijft Atlas. Hij zegt dat hij altijd de recentste wetenschappelijke inzichten en bewijzen heeft gevolgd ‘zonder politieke overwegingen of beïnvloeding”.

Juist om dat laatste lag Atlas al in september onder vuur. Anthony Fauci, de topimmunoloog die leiding geeft aan het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten van de VS, zei toen te vrezen dat Atlas informatie gaf aan president Trump die ‘echt uit de context is gehaald of zelfs incorrect is”. Even daarvoor uitte Robert Redfield, directeur van het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie, diezelfde zorg. ‘Alles wat hij zegt is onjuist”, zou viroloog Redfield aan boord van een vlucht hebben geklaagd. Tegen nieuwszender NBC gaf Redfield daarna toe dat hij het over Scott Atlas had. Atlas, een neuroradioloog die niet gespecialiseerd is in infectieziekten, werd onder meer bekritiseerd omdat hij het belang van het dragen van mondmaskers bagatelliseerde.

De Verenigde Staten zijn van alle landen in de wereld het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Het land heeft met meer dan 13,5 miljoen besmettingen en meer dan 265.000 doden de meeste besmettings- en sterfgevallen.