Biden en VN-chef Guterres in gesprek over pandemie en klimaat

Volgens Bidens transitieteam kwamen ook ‘het aankaarten van humanitaire noden, bevordering van duurzame ontwikkeling, het bewaken van vrede en veiligheid en het oplossen van conflicten’ aan bod in het gesprek tussen de aankomende Amerikaanse president en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Biden heeft daarbij zijn zorgen aan Guterres geuit over het escalerende geweld in Ethiopië en de dreiging daarvan voor burgers in de noordelijke conflictregio Tigray.

Bidens eerste uitwisselingen als verkozen president met de VN-chef staan in groot contrast met de koers van president Trump, die klimaatverandering een broodjeaapverhaal heeft genoemd en de VS in 2017 heeft teruggetrokken uit het klimaatverdrag van Parijs. Ook besloot Trump om de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) fors in te perken en kondigde hij aan dat de VS hun lidmaatschap van de WHO gaan opzeggen. Trump beschuldigt de WHO ervan dat die aan de leiband van China loopt.

Joe Biden heeft eerder aangegeven dat hij zowel Trumps beslissing over het klimaatverdrag als over de WHO zal terugdraaien.