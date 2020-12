Fed-baas Powell: nog veel onzekerheden ondanks coronavaccins

Er zijn nog veel onzekerheden rond de Amerikaanse economie, ondanks de vooruitgang die wordt geboekt met coronavaccins. Dat staat in een verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, in aanloop naar zijn komst in de Senaat op dinsdag om uitleg te geven over het beleid van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Volgens Powell is het recente nieuws rond vaccins wel positief, maar blijven er dus veel onzekerheden, waaronder de timing, productie en distributie van vaccins. Naast Powell zal ook minister van Financiën Steven Mnuchin in de Amerikaanse Senaat verschijnen.