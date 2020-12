Geen landelijke regels om drukte in winkelcentra tegen te gaan

Er komen geen landelijke maatregelen om de drukte in winkelgebieden tegen te gaan. ‘Hoe je met de drukte omgaat, is lokaal maatwerk”, zeggen zowel minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s maandagavond na een overleg. Dat doet volgens hen het meeste recht aan elk dorp en elke stad in het land.

‘Alles sluiten, gaan we niet doen”, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad waarin de burgemeesters wekelijks samenkomen. ‘Voor de economie en voor de mensen is het van belang dat zij naar een winkel kunnen”, licht Grapperhaus toe.

Op heel veel plekken in Nederland ging het afgelopen weekeinde goed, stellen de bestuurders. In de steden waar het wel te druk was, hebben de burgemeesters op maat gesneden maatregelen getroffen. ‘Succesvolle acties hebben wij in het beraad uitgewisseld. Parkeerplaatsen verminderen of minder toegankelijk maken, kunnen een idee zijn”, aldus de minister.

Voorkomen winkelgebied te sluiten

‘Een van de basisregels is om drukte te vermijden. Als ergens te veel mensen zijn, dan keer je om. Doe je inkopen online. Ga niet funshoppen. Mensen gebruik je verstand”, benadrukt Grapperhaus nog eens de verantwoordelijkheid van alle Nederlanders. ‘Spreid je koopgedrag. Doe niet met z’n allen boodschappen op de zaterdagmiddag. Het liefst wil je voorkomen dat je een winkelgebied moet sluiten”, vindt Bruls.

Afgelopen weekeinde was het erg druk in onder meer Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam doordat winkels met kortingen strooiden en omdat veel mensen nog inkopen wilden doen voor Sinterklaas. Door de grote toeloop besloten burgemeesters dat de zaken in de binnensteden eerder moesten sluiten. In het zuiden van het land was er ook veel aanloop van Belgen. Dinsdag gaan bij de zuiderburen de ‘niet-essentiële detailhandel’ weer open. ‘Hierdoor zal de toeloop afnemen”, denkt Bruls.

Donderdag heeft Grapperhaus nog wel overleg met zijn Belgische collega. De minister roept de Belgen op alleen naar Nederland te komen als het echt noodzakelijk is. ‘Blijf gewoon in uw eigen land.’