Veel animo voor eierwerpen op beeld Margaret Thatcher

Meer dan duizend Britten hebben zich aangemeld om een beeld van oud-premier Margaret Thatcher met eieren te bekogelen. Het ‘evenement’ komt voort uit verontwaardiging over de voorgestelde kosten van het onthullingsfeestje dat volgend jaar plaatsvindt: 100.000 pond (111.000 euro), meldt Sky News.

Het beeld in het centrum van de plaats Grantham kostte 300.000 pond. Het komt te staan op een hoge sokkel om te voorkomen dat het beeld van een 3 meter grote Iron Lady wordt vernield. Zij voerde volgens critici tijdens haar premierschap van 1979 tot 1990 een hardvochtig economisch en sociaal beleid. Ze overleed in 2013 op 87-jarige leeftijd.

Dinsdag stemmen raadsleden over de kosten van het onthullingsevenement. Volgens hen is het beeld een passend eerbetoon aan Thatcher, die in Grantham werd geboren en er ook opgroeide. Ze proberen een zo groot mogelijk deel van de kosten los te krijgen bij het publiek en lokale ondernemers.

De opzet schoot sommigen echter volledig in het verkeerde keelgat. De kosten zouden buitensporig zijn in een tijd dat de bevolking lijdt onder de corona-uitbraak en de maatregelen daartegen.

Een verhaal op de lokale website The Lincolnite kreeg honderden reacties, waarvan velen met een woedend en dreigend karakter. Meer dan 8000 mensen reageerden op een oproep voor een eiergooiwedstrijd op Facebook, van wie er meer dan 1100 zegden toe te komen. De organisator heeft hen wel gevraagd de rommel op te ruimen.