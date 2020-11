Links: geef stikstofbesparing door ruiming nertsen aan natuur

De partijen roepen het kabinet op ervoor te zorgen dat de nertsenhouders de stikstofwinst niet zelf mogen gebruiken en ook niet mogen verhandelen. Het kabinet investeert immers miljarden in het verminderen van de stikstofuitstoot om gevoelige natuur te beschermen. Mocht de nertsenhouder iets anders doen met zijn bedrijf en daarmee stikstof uitstoten, dan moet die hier opnieuw een vergunning voor aanvragen, vinden de partijen.

‘Ik heb er principieel bezwaar tegen dat vervuilingsruimte verhandeld kan worden”, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ‘Het lijkt mij heel redelijk dat, als zich een kans voordoet om de stikstofuitstoot te verlagen, dat wij die aangrijpen met beide handen.’ Volgens SP’er Frank Futselaar moeten het kabinet en de Kamer zich bij het maken van nieuwe regels veel vaker afvragen ‘hoe we dit kunnen gebruiken om stikstof te winnen om te zorgen dat de natuur versterkt wordt”. Futselaar wil dat het kabinet de waarde van de stikstofrechten verrekent met de compensatie die nertsenhouders krijgen omdat ze moeten stoppen.

Volgens landbouwminister Carola Schouten is het juridisch lastig om de stikstofrechten te ontnemen, omdat de bedrijven al gedwongen worden te stoppen. De Kamer stemt later deze week over de voorstellen.