Schouten: eind volgende week geen nertsen meer in Nederland

Op dit moment zijn nog maar op vier Nederlandse bedrijven nertsen aanwezig, meldt minister Carola Schouten (Landbouw). De verwachting is dat deze dieren uiterlijk eind volgende week worden gepelsd (afgemaakt om hun vacht), waardoor er vanaf dan in principe geen nertsen meer in Nederland zijn.

Het verbod op het fokken van nertsen is jaren naar voren gehaald omdat de dieren besmet kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook als er voor mensen bijvoorbeeld een vaccin is gevonden. In Denemarken is het virus ook in nertsen gemuteerd naar een andere vorm, waar een vaccin minder vat op lijkt te hebben.

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenhouderijen is al geruimd, omdat het coronavirus op die bedrijven is aangetroffen. De pelsperiode loopt bijna af, dus ook de nertsen op gezonde bedrijven zijn inmiddels vrijwel allemaal gedood.