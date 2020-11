Vuurwerkverkopers stappen naar rechter om vuurwerkverbod

Het kabinet kondigde op 13 november een verbod af op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Maar veel handelaren hebben al grote voorraden vuurwerk ingekocht en willen dat eind dit jaar toch verkopen. De advocaat spant bij de rechtbank in Den Haag een zogeheten civielrechtelijk kort geding aan tegen de overheid. ‘De zitting zal ergens rond 15 december zijn, zodat de vuurwerkindustrie nog kan inspelen op de uitspraak”, zegt De Jager.

De vuurwerkbranche ergert zich vooral aan het late tijdstip waarop het vuurwerkverbod is afgekondigd. ‘De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam. Er zijn verplichtingen aangegaan met importeurs en er zijn containers vol met vuurwerk onderweg, die binnenkort aankomen in de haven. Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is. Daarbij komen problemen met de opslag. Een vuurwerkverbod brengt onevenredig veel schade toe”, zegt De Jager.

Het vuurwerkverbod is er gekomen om de zorg te ontlasten. Die is overbelast door het coronavirus. De jaarwisseling is een van de drukste momenten voor de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. De advocaat van de vuurwerkbranche denkt dat het dit jaar wel mee zal vallen, omdat het zware vuurwerk al is afgeschaft.