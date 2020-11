WHO: kijk heel zorgvuldig naar plannen met skiseizoen

Regeringen van landen waar wordt geskied moeten heel goed nadenken of ze de pistes willen openstellen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft echter geen concrete aanbevelingen.

Skiërs die samendrommen vormen een risico op verdere verspreiding van het coronavirus. Sommige landen hebben al aangegeven de pistes vanwege de pandemie dicht te houden.

‘We zouden alle landen willen vragen te kijken naar het skiseizoen en andere redenen voor mensen om massaal bij elkaar te komen, en de bijkomende risico’s heel, heel zorgvuldig te bekijken”, zei WHO-topexpert Mike Ryan.

Skiën onder voorwaarden

De Zwitserse en Oostenrijkse regeringen willen de skigebieden onder strenge coronavoorwaarden openen. Italië heeft laten weten de pistes gesloten te willen houden. In Frankrijk zouden de skioorden in de kerstvakantie open mogen, maar zonder skiliften. Er kan dan mogelijk worden gelanglauft.

De Duitse regering zou het liefst zien dat de skipistes in de Alpenlanden dicht blijven. Bondskanselier Angela Merkel wil kijken of Europese coördinatie mogelijk is, maar denkt dat dat moeilijk gaat worden.

Begin maart bleek dat het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse wintersportoord Ischgl een coronabrandhaard was. In oktober concludeerde een onafhankelijke commissie van deskundigen dat overheden fout op fout hebben gestapeld. De autoriteiten in de Tiroolse plaats waren overbelast en sloten de skigebieden te laat. Bovendien liet de Oostenrijkse regering de toeristen veel te snel wegsturen, waardoor het coronavirus zich over andere landen kon verspreiden.