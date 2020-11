Horeca wil 600 miljoen euro extra van kabinet

Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts reageerde de minister met begrip, maar ook ‘ontwijkend”. Ook wilde Hoekstra nog geen datum noemen waarop de horeca eventueel weer open zou kunnen. Wel dat er dagelijkse gesprekken over gevoerd worden. ‘Je zal nu maar horecaondernemer zijn, die zit met de handen in het haar”, zegt Beljaarts. Als de horeca alweer open mag, is het volgens hem nog de vraag of de keten snel genoeg op gang komt om de bevoorrading te regelen. ‘Die mededeling om open te gaan kan niet vroeg genoeg komen.’ Het kabinet geeft hier dinsdag 8 december uitsluitsel over.

Volgens Beljaarts zei Hoekstra verder dat de instanties die over de uitvoering van de steun gaan op korte termijn geen nieuwe wijzigingen in het systeem aan kunnen. Daarom opperde Beljaarts voor een eindafrekening over heel 2020. ‘Dat was een spontaan idee. Zodat je dat wat je tekort komt alsnog tegemoet kunt zien.’ Het kabinet heeft hier nog geen toezeggingen over gedaan.

Sectorspecifieke steun

Verder heeft KHN aan Hoekstra gevraagd om te kijken naar sectorspecifieke steun voor de horeca. ‘Daarvan zei Hoekstra: het kabinet heeft juist voor generieke maatregelen gekozen om deze zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Maar we zijn wel acht maanden verder en hebben nieuwe inzichten over hoe die steun binnenkomt”, zegt Beljaarts.

Heikel punt voor de branchevereniging is de NOW-steunmaatregel. De loonkostencompensatie lag in de eerste twee steunrondes formeel op 90 procent, maar in de praktijk kwam die voor horecaondernemers uit op 60 tot 65 procent, zegt Beljaarts. Dat komt volgens hem door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wet Dba) en hoe de premies voor de horeca geregeld zijn. ‘De horecaondernemer heeft vanaf dag één 35 procent van de loonkosten zelf moeten betalen. Het is een quick and dirty-rekensom, maar dat is het geld dat je sowieso al op korte termijn tekort komt.’ Ook voor de langere termijn is hulp nodig. ‘Dit is niet in het eerste kwartaal van volgend jaar opgelost.’

Er is nog geen nieuw overleg gepland. Dat hangt volgens Beljaarts ook af van de uitkomst van de Kamerbrief over de financiële steunmaatregelen die het kabinet nog moet versturen.