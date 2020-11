Uitgever Haye van der Heyden wil lezen van gewichtigheid ontdoen

‘Net zoals bij een film”, zegt de man die een jaar geleden lelijk in opspraak kwam doordat hij in een interview zei dat Holocaust-ontkenners hun visie moeten kunnen geven, maar die ook bekend is van verscheidene populaire tv-programma’s. ‘Of die plot spannend, romantisch of grappig is maakt niet uit, als het maar een verhaal is dat de lezer meteen boeit”, aldus Van der Heyden. Het vertellen van puur een verhaal wordt volgens hem te veel onderschat.

De boeken worden nieuw voor zijn uitgeverij geschreven. Wie een boek voor Vogelvrij wil produceren, moet vóór alles de plot inleveren. Als die goed genoeg is en de schrijver ook nog een beetje leuk schrijven kan, krijgt hij of zij een kans. Ook hier zal te werk worden gegaan als bij een film. ‘Elke handeling moet leiden tot de volgende. Als een scène overbodig is, komt die niet in de film. En dus niet in het boek.’

‘Lezen, gadver’

Van der Heyden ziet dat iedereen zit ‘te netflixen”, maar hij wil voorkomen dat dat nog de enige manier is waarop mensen verhalen tot zich nemen. ‘Ik hoor steeds vaker: ‘Lezen, gadver.’ Daarom wil ik boeken met verhalen die net zo entertaining zijn als Netflix.’

Van der Heyden ziet een enorm voordeel in de beperkte lengte van de boeken. ‘Bijvoorbeeld als je naar Abu Dhabi vliegt. Dan weet je: ik kan een gewone film bekijken en nog zo’n boek lezen.’ En als je naar de bios gaat, kijk je volgens hem meestal ook van tevoren hoelang de film duurt. De leesduur van anderhalf tot twee uur is echter niet in beton gegoten. ‘Je hebt toch ook The Godfather, die duurt drie uur.’

De boeken van Vogelvrij komen per dozijn voor 25 euro. Je hebt niks te kiezen: de twaalf aangeboden boeken moet je nemen.