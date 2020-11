Nog geen verklaring voor schommelend aantal coronagevallen

Vorige week maandag meldde het RIVM ongeveer 5200 meldingen van positieve tests in de 24 uur ervoor. Op dinsdag waren het er minder dan 4000, op woensdag bijna 5000, op donderdag 4500, op vrijdag bijna 5800, op zaterdag was het weer gezakt naar 4500, op zondag steeg het naar 5600 en deze maandag was het weer gezakt naar iets meer dan 4600. Dat zijn stijgingen en dalingen van ongeveer 20 procent per dag.

De cijfers schommelen elke dag wel iets. Toen de tweede golf aanzwol, zat er tussen de stijgingen ook weleens een dag waarop het aantal positieve tests lager lag. En toen het aantal gevallen na de top van de golf begon te dalen, zat tussen de afname ook nog weleens een toename. Maar dat was niet in de mate zoals nu.

Problemen met computersystemen

De huidige schommelingen komen in elk geval niet door een grote storing, want die is er niet, aldus de GGD’en. In de afgelopen weken lagen de computersystemen van de diensten soms plat, waardoor het niet lukte om positieve tests door te geven aan het RIVM. Die cijfers kwamen een of twee dagen later alsnog binnen, bovenop de reguliere cijfers van die dag. Op die dagen was er dus een piekje te zien.

De coronacijfers kunnen in principe ook schommelen doordat niet elke dag evenveel mensen worden getest. Zo zijn er in het weekend minder mensen die zich laten testen dan doordeweeks. Die uitslagen van de tests uit het weekend kunnen op maandag en dinsdag binnenkomen. Op die dagen was in de voorgaande weken een dipje te zien. In de loop van de week nam het aantal gevallen weer iets toe. Maar dat ging aanzienlijk geleidelijker dan de schommelingen van nu.

Niet iedereen wordt getest bij een GGD-teststraat. Mensen kunnen ook naar een commerciële aanbieder. Die zijn wettelijk verplicht om positieve uitslagen door te geven aan de regionale gezondheidsdienst. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de schommelingen komen doordat de commerciële testers hun uitslagen onregelmatig zouden aanleveren, zegt GGD GHOR Nederland.

Het RIVM benadrukt dat het vooral naar weekcijfers kijkt, en niet naar schommelingen per dag. En de weekcijfers laten zien dat het aantal gevallen langzaam blijft dalen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets minder dan 34.000 mensen in Nederland positief getest. De week ervoor waren het er meer dan 37.000 en nog een week eerder iets meer dan 38.000.