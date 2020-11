Dit jaar fors meer meldingen van bedreigde journalisten

Dit jaar zijn er veel meer meldingen gekomen van journalisten die te maken hadden met bedreigingen of agressief gedrag dan vorig jaar. In 2019 waren het 39 meldingen en 13 aangiftes, dit jaar zijn dat er respectievelijk 105 en 36.

Dat zei minister Arie Slob (Media) in een Kamerdebat. Volgens hem betekent het niet dat bedreiging en geweld dit jaar vaker voorkwamen, maar vooral dat het meldpunt PersVeilig bekender is geworden. Dat meldpunt bestaat sinds april vorig jaar, maar ging volgens Slob pas in november 2019 officieel van start. Daardoor had de bekendheid ‘een aanloopje’ nodig.

Volgend jaar wordt opnieuw onderzocht waar journalisten tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte. In 2017 werd een dergelijk onderzoek ook gedaan. Dat leidde mede tot de oprichting van PersVeilig.

Freelancers

Ook wil Slob kijken naar de positie van freelancers. Er is kritiek vanuit de Tweede Kamer, omdat freelancers niet altijd kunnen rekenen op steun van hun opdrachtgever als ze worden bedreigd. De minister zegt er ‘nadrukkelijk naar te kijken of we daar nog - indien nodig - aanvullend iets voor moeten doen”.

De Kamer vraagt zich in bredere zin af of er genoeg gebeurt om journalisten te beschermen. PvdA-Kamerlid Kirsten van de Hul wil weten of er bijvoorbeeld genoeg wordt gedaan tegen online-’hatespeech’ en tegen ‘doxing’, waarbij men privégegevens zoals een woonadres van iemand online plaatst.

Eerder in een debat met justitieminister Ferd Grapperhaus spoorde de Kamer het kabinet ook aan meer te doen voor bedreigde journalisten. CDA’er Chris van Dam kaartte toen aan dat de politie geen actie ondernam na ernstige bedreigingen tegen een journalist, waaronder het ingooien van een ruit met een steen.