Kamer houdt vast aan alternatieve locatie voor radar Herwijnen

De Tweede Kamer wil dat Defensie verder gaat zoeken naar een alternatieve locatie voor de radar in Herwijnen. Staatssecretaris Barbara Visser heeft eerder aangegeven dat zo'n zoektocht niets heeft opgeleverd.

Desondanks willen coalitiepartijen CDA en ChristenUnie dat het ministerie verder gaat zoeken. Zij dienen daarvoor maandag een voorstel in dat de steun zal krijgen van een meerderheid.

GroenLinks schaart zich achter het voorstel. SP en PvdA kwamen eerder al met een soortgelijke motie. De PVV wil niet dat de radar in Herwijnen komt, laat het Tweede Kamerlid Sietse Fritsma weten.

Straling

Volgens Martijn van Helvert (CDA) heeft Defensie niet goed genoeg gezocht naar alternatieven. Daar zijn er volgens hem een "heleboel" van. Alternatieven zijn slechts "sporadisch" onderzocht, vindt Joël Voordewind (ChristenUnie).

De bewoners van Herwijnen zijn tegen de komst van de radar. Zij maken zich zorgen over de straling en wijzen erop dat bij het dorp al een radar van de KNMI staat. Het gemeentebestuur is ook tegen de komst van het SMART-L radarstation.

De radar is nodig voor de luchtbewaking en moet de installatie in Nieuw Milligen vervangen. Die is aan het einde van haar levensduur. Volgens Defensie vormt de straling geen gevaar voor de gezondheid. Met een speciale regeling kan het ministerie de bezwaren van de gemeente opzijzetten.