Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum beklad

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is beklad met diverse leuzen. Op het hele gebouw van de islamitische middelbare school in Nieuw-West staan teksten als ‘Weg met coupplegers’, ‘oprotten’ en ‘Jullie maken onze school kapot’.

Volgens een woordvoerster van de politie zijn de bekladdingen maandagochtend aangetroffen en is de politie nu ter plaatse om ernaar te kijken. ‘Dit soort teksten kunnen behoorlijk bedreigend overkomen.’ Enkele teksten zijn gericht aan de nieuwe bestuurders op de school.

Het is nog niet duidelijk wie er achter de bekladdingen zit. Wel is er al lange tijd onrust op de school en heeft er onlangs een bestuurswissel plaatsgevonden. Dit na het ontslag van directeur-bestuurder en oprichter van het Cornelius Haga Lyceum Soner Atasoy. De rechter besliste onlangs in een bodemprocedure die hij had aangespannen dat hij terecht is ontslagen.