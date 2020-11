Consumentenbond daagt AP voor rechter om Google-zaak

De Consumentenbond stapt naar de rechter omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog altijd geen besluit heeft genomen over een klacht van de bond tegen Google uit 2018. Volgens de AP is de Ierse toezichthouder leidend in het onderzoek naar Google. Maar de Consumentenbond vindt dat de privacywaakhond op nationaal niveau aan zet is.

In 2018 hebben meerdere Europese consumentenorganisaties klachten ingediend over Google, dat de Europese privacywetgeving zou overtreden. Google zou gegevens van telefoons verzamelen die veel meer over gebruikers onthullen dan alleen hun locatie zou doen, zoals hun politieke of seksuele voorkeur. Die valt bijvoorbeeld af te leiden uit informatie over de bars, winkels of gebedshuizen die gebruikers bezoeken. Naar aanleiding van de klachten is de Ierse toezichthouder een onderzoek gestart, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.

De Consumentenbond diende in 2018 een klacht en een handhavingsverzoek bij de Nederlandse AP in tegen Google. Twee jaar later heeft de toezichthouder daar nog altijd geen besluit over genomen. De AP wijst erop dat de Ierse toezichthouder de leiding heeft in het onderzoek. Maar volgens directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar is er veel onduidelijkheid over dit Ierse onderzoek: ‘Het is volstrekt onduidelijk wat de reikwijdte is, hoe lang dat gaat duren en hoe het zich verhoudt tot de klachten die wij en de andere consumentenorganisaties hebben ingediend.’ Daarom vindt Molenaar dit excuus van de toezichthouder onterecht.

Molenaar vindt het stuitend dat de Consumentenbond van de AP ‘zelfs op eenvoudige vragen over het proces geen antwoord krijgt”. Intussen kan ‘Google zijn gang blijven gaan”. Er moet iets gebeuren volgens Molenaar, en daarom stapt de bond naar de rechter.