RIVM: mensen voorzichtiger en eenzamer door tweede coronagolf

Het instituut vroeg mensen ook of ze bereid zijn zich te laten vaccineren, zodra een vaccin beschikbaar is. Iets meer dan de helft wil dat. Nog eens 5 procent wil eerst weten of zij al corona hebben gehad. Zo’n 12 procent wil zich niet laten inenten. Een op de drie mensen weet het nog niet.

Twee op de drie mensen geven aan dat ze drukke plekken mijden. Bij de vorige enquête, anderhalve maand geleden, was dat 58 procent. Bovendien houden meer mensen afstand van anderen.

Eenzaam

Bijna zes op de tien ondervraagden voelen zich eenzaam. Bij het onderzoek van zes weken eerder was dit ongeveer de helft. Mensen missen vooral het in levenden lijve zien van familie en vrienden. Bijna vier op de tien mensen sporten en bewegen minder dan voor de coronabeperkingen. Daar staat tegenover dat er maar een kleine groep is die ongezonder is gaan eten.

Ruim de helft van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in het beleid van de overheid. Bij de vorige enquête, eind september en begin oktober, was dit iets minder dan de helft. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt het ‘onlogisch of moeilijk te begrijpen waarom sommige gedragsregels in de ene situatie wel gelden en in de andere niet”, maar van hen houden zeven op de tien zich ondanks hun twijfels toch aan die richtlijnen.

De enquête werd tussen 11 en 15 november gehouden onder ruim 64.000 mensen. Het was de achtste keer dat het RIVM zo’n onderzoek hield.