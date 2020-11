Luchtvervuiling neemt verder af, maar wel steeds langzamer

De uitstoot van luchtvervuilende stoffen in Nederland zal de komende jaren verder dalen, maar wel in een langzamer tempo dan de afgelopen jaren. Het ziet er wel naar uit dat vrijwel alle Europese doelen waar ons land in 2020 en 2030 aan moet voldoen worden gehaald, zo concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving, TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport.