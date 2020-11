Koopwoede houdt aan, maar niet in kledingwinkels

De Nederlandse winkels hebben in oktober 7,1 procent meer omgezet dan vorig jaar in dezelfde maand, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april daalden de verkopen tijdens de eerste coronagolf, maar daarna gingen ze flink omhoog. De stijging van oktober is wel de kleinste sinds mei. Daarbij stegen de verkopen in zowel de foodsector als de non-foodsector. Kleding- en schoenenwinkels hebben het nog altijd moeilijk.