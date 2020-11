Milieudefensie sleept Shell voor de rechter

Milieudefensie staat vanaf maandag met zes andere organisaties tegenover Shell in de rechtbank in Den Haag. De eisers willen dat Shell over tien jaar 45 procent minder CO2 uitstoot dan in 2019. De zaak kan volgens de eisers grote gevolgen hebben voor fossiele bedrijven over de hele wereld. De zittingsdagen zijn op 1, 3, 15 en 17 december.