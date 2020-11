‘Testen en behandelen van hiv-patiënten verstoord door corona’

Volgens het fonds neemt het aantal hiv-infecties toe in grote delen van de wereld. De combinatie met het coronavirus heeft ‘een desastreus effect op de wereldwijde aidsbestrijding”, zegt het Aidsfonds. Zo zijn de hiv-testlocaties momenteel vooral bezig om mensen op besmetting met het coronavirus te testen. Testen op hiv bij mensen thuis gaat een stuk moeilijker dan voorheen. Het gevolg is dat er minder hiv-gevallen worden opgespoord, waardoor de kans groeit dat mensen nietsvermoedend anderen besmetten, of dat hun besmetting te laat wordt ontdekt om ze nog te kunnen redden. Bovendien durven hiv-patiënten soms niet naar een ziekenhuis of een kliniek te gaan uit angst voor corona.

Directeur Mark Vermeulen stelt: ‘De enorme vooruitgang die we met vereende kracht in 40 jaar aidsbestrijding hebben geboekt, wordt nu genadeloos afgeremd. De toevoer en beschikbaarheid van levensreddende hiv-medicijnen is in veel landen ernstig in het gedrang gekomen.’

Het Aidsfonds komt met zijn waarschuwing omdat het dinsdag Wereld Aids Dag is. Momenteel lijden ongeveer 38 miljoen mensen wereldwijd aan hiv.