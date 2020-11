FVD wil bindend referendum over leiderschap Baudet

Zo'n referendum is "de enige juiste stap voorwaarts", denkt het bestuur. Daarna wil het bestuur, zoals eerder aangekondigd, een algemene ledenvergadering. In de verklaring wordt niet gesproken over het lidmaatschap van Baudet, of zijn functie in het bestuur. Vrijdag stelde het bestuur nog dat ze Baudet hadden uitgeschreven als bestuurslid, en hem zelfs zijn lidmaatschap wilden afpakken.

Door de ruzie in het bestuur, tussen Baudet en een medestander enerzijds en vicevoorzitter Lennart van der Linden en Rob Rooken anderzijds, is het onduidelijk welk 'kamp' het referendum precies heeft uitgeschreven. Eerder klaagde onder anderen Rooken erover dat de FVD'ers die trouw zijn aan Baudet de controle over social media-accounts en e-mails hadden overgenomen. Het bestuur was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.