Nederland vierde bij Junior Eurovisiesongfestival

De Nederlandse meidengroep UNITY is zondag vierde geworden bij het Junior Eurovisiesongfestival. De winst van de achttiende editie ging naar Frankrijk. Vanwege de coronacrisis traden alle twaalf deelnemers op in een studio vanuit eigen land.

UNITY was met Best Friends als derde aan de beurt. In totaal kreeg de groep van de vakjury's 68 punten. Met de stemmen van de kijkers, die al sinds vrijdagochtend hun favoriet konden doorgeven, erbij kwam de eindstand op 132 punten. De winnaar eindigde op 200 punten. Anders dan bij het 'gewone' Eurovisiesongfestival mogen kijkers ook op hun eigen land stemmen.

Tijdens de show trad ook Songfestivalwinnaar Duncan Laurence virtueel op. Hij bracht een speciale versie van zijn nummer Arcade ten gehore.

Vorig jaar werd Nederland ook vierde, met Matheu. De winst ging toen voor de tweede keer op rij naar Polen. De hoofdprijs ging slechts een keer naar Nederland. In 2009 won Ralf Mackenbach met zijn liedje Click Clack.