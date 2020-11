‘Toestroom Belgische bezoekers speelt rol in drukte’

De toestroom van Belgische bezoekers speelde dit weekend een rol in de drukte bij steden en winkelcentra in het zuiden van het land. Dat stelt het Veiligheidsberaad zondag in een verklaring over de drukte in winkelgebieden.

Tegen de NOS zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad daarover: ‘In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben. Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn”, aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. Ook in Rotterdam waren dit weekend veel auto’s met Belgische kentekens te zien.’

Omdat de winkels ook de komende tijd dicht blijven, wordt dit een specifiek punt in het overleg van het Veiligheidsberaad met het kabinet op maandag, aldus Bruls. Hij zegt dat burgemeesters er niet over gaan, maar vindt dat Nederland en België over de kwestie afspraken moeten maken.