Trump: lastig verkiezingsfraude voor Hooggerechtshof te krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag in een interview met de zender Fox News dat het mogelijk lastig zal worden om zijn beschuldigingen over fraude bij de presidentsverkiezingen van 3 november voor te leggen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. ‘Het probleem is dat het moeilijk is om de zaak voor het Hooggerechtshof te krijgen”, zei Trump zondag in een telefonisch interview.