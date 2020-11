Peter R. de Vries: mooi dat docu over Verstappen mag doorgaan

Peter R. de Vries is blij dat de documentaire over de zaak van Nicky Verstappen zondag en maandag gewoon te zien is op RTL 4. Jos B., de man die veroordeeld is voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998, probeerde via een kort geding uitzending te voorkomen. De rechter wees zondagmiddag zijn verzoek af.