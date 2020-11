Vuurwerkbom huis burgemeester Woensdrecht mogelijk bewuste actie

De politie houdt er rekening mee dat de vuurwerkbom die bij het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht is ontploft, daadwerkelijk gericht was tegen de burgemeester. Het huis van burgemeester Steven Adriaansen in Hoogerheide (N-B) werd zondagochtend in alle vroegte beschadigd door de bom. Niemand raakte gewond, Adriaansen toonde zich verbijsterd. Zondag aan het eind van de middag was nog niemand aangehouden in de zaak, zo meldt een politiewoordvoerder.