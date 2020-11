Kort geding documentaire zaak Nicky Verstappen in openbaarheid

De advocaten van Jos B. wilden uit privacyoogpunt dat het kort geding over de documentaire over de zaak van Nicky Verstappen achter gesloten deuren zou worden behandeld, maar de rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee. B. wil de uitzending laten verbieden. Volgens zijn advocaten wordt B. ten onrechte als dader gepresenteerd en niet als verdachte.

De 58-jarige B. is eerder deze maand door de rechtbank in Maastricht veroordeeld voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998. Zowel het Openbaar Ministerie als B. ging in hoger beroep tegen de veroordeling van 12,5 jaar cel. Dat maakt dat de veroordeling nog niet onherroepelijk is.

Het was al langer bekend dat No Pictures Please, een bedrijf dat is opgericht door presentator Ewout Genemans en RTL, bezig was met de documentaire. Genemans liep drie jaar lang mee met het rechercheteam. De tweedelige documentaire met de titel 'De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek' staat gepland voor uitzending op zondag- en maandagavond op RTL4.

Omdat tijdens het tv-programma Beau afgelopen vrijdag B. "tot drie keer toe dader werd genoemd, in plaats van verdachte" is op het laatste moment besloten tot dit kort geding, zei advocaat Adi van Koningsveld in de rechtbank. Ook stelt zij dat de documentaire een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van B. Haar verzoek om de documentaire vooraf te bekijken, werd geweigerd.