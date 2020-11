Code rood in Maastricht, burgemeester dreigt met winkelsluiting

De gemeente Maastricht heeft zondagmiddag voor de binnenstad in de Limburgse hoofdstad code rood afgekondigd. Het is er te druk, mensen kunnen de anderhalve meter afstand niet meer bewaren, zei een woordvoerster zondagmiddag. De gemeente roept mensen op om niet meer te komen. Als mensen toch blijven komen, dan gaat burgemeester Annemarie Penn-te Strake over tot het sluiten van de winkels in de binnenstad.